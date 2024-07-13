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Росіяни вдарили по селищу біля Харкова: 2 загиблих і 22 постраждалих

Катерина ТищенкоСубота, 13 липня 2024, 17:06
Росіяни вдарили по селищу біля Харкова: 2 загиблих і 22 постраждалих
селище Буди на Харківщині, deepstatemap

У суботу вдень російські війська завдали ударів по селищу Буди в Харківському районі, є загиблі та поранені.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, Суспільне

Деталі: Під час масштабної повітряної тривоги близько 15:40 Суспільне написало, що в Харкові пролунав вибух.

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Згодом Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди, що в Харківському районі.

Осколкове поранення отримав чоловік 24 років. Огляд місця влучання триває.

О 16:12 Суспільне повідомило про повторний вибух, який чули в Харкові, його наслідки наразі невідомі.

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Оновлено: О 16:54 Синєгубов повідомив, що ворог завдав повторного удару, внаслідок чого поранення дістали цивільні. Їхня кількість зʼясовується.

Згодом він додав, що є один загиблий.

О 17:18 Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу селища Буди одна людина загинула і 16 постраждали.

9 людей госпіталізували, серед них – одна дитина.

"Кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу локації. Також пошкоджена автівка "швидкої", яка прибула на виклик. Інформація оновлюється", – додав голова ОВА.

О 17:42 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих зросла до 2, а постраждалих – до 22 людей.

Теми: Харківська областьвійна
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