Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Россияне ударили по поселку возле Харькова: 2 погибших и 22 пострадавших

Катерина ТищенкоСуббота, 13 июля 2024, 17:06
Россияне ударили по поселку возле Харькова: 2 погибших и 22 пострадавших
поселок Буды на Харьковщине, deepstatemap

В субботу днем российские войска нанесли удар по поселку Буды в Харьковском районе, есть погибшие и раненые.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, Суспільне 

Детали: Во время масштабной воздушной тревоги около 15:40 Суспільне написало, что в Харькове прогремел взрыв.

Реклама:

Впоследствии Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды, что в Харьковском районе.

Осколочное ранение получил мужчина 24 лет. Осмотр места попадания продолжается.

В 16:12 Суспільне сообщило о повторном взрыве, который слышали в Харькове, его последствия пока неизвестны.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В 16:54 Синегубов сообщил, что враг нанес повторный удар, в результате чего ранения получили гражданские. Их количество выясняется.

Впоследствии он добавил, что есть один погибший.

В 17:18 Синегубов сообщил, что в результате обстрела поселка Буды один человек погиб и 16 пострадали.

9 человек госпитализировали, среди них - один ребенок.

"Количество пострадавших возросло после повторного обстрела локации. Также повреждена машина "скорой", которая прибыла на вызов. Информация обновляется", - добавил глава ОГА.

В 17:42 Синегубов сообщил, что количество погибших возросло до 2, а пострадавших - до 22 человек.

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
Буданов убежден, что россияне снова будут наступать с севера
Буданов о покушениях на Путина: Были, но неудачные
ГУР: Дополнительных угроз со стороны Беларуси на данный момент нет
Последние новости
12:06
Авиация Нацгвардии за неделю поразила 6 ротных опорных пунктов врага
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
11:35
"Нафтогаз" провел платежи по евробондам
Все новости...
Реклама:
Реклама: