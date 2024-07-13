Россияне ударили по поселку возле Харькова: 2 погибших и 22 пострадавших

В субботу днем российские войска нанесли удар по поселку Буды в Харьковском районе, есть погибшие и раненые.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, Суспільне

Детали: Во время масштабной воздушной тревоги около 15:40 Суспільне написало, что в Харькове прогремел взрыв.

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Впоследствии Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды, что в Харьковском районе.

Осколочное ранение получил мужчина 24 лет. Осмотр места попадания продолжается.

В 16:12 Суспільне сообщило о повторном взрыве, который слышали в Харькове, его последствия пока неизвестны.

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Обновлено: В 16:54 Синегубов сообщил, что враг нанес повторный удар, в результате чего ранения получили гражданские. Их количество выясняется.

Впоследствии он добавил, что есть один погибший.

В 17:18 Синегубов сообщил, что в результате обстрела поселка Буды один человек погиб и 16 пострадали.

9 человек госпитализировали, среди них - один ребенок.

"Количество пострадавших возросло после повторного обстрела локации. Также повреждена машина "скорой", которая прибыла на вызов. Информация обновляется", - добавил глава ОГА.

В 17:42 Синегубов сообщил, что количество погибших возросло до 2, а пострадавших - до 22 человек.