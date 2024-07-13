Зеленський зустрівся з прем'єром Ірландії: говорили про безпекову угоду й дітей

Президент Володимир Зеленський на шляху до України з саміту НАТО у Вашингтоні відвідав Ірландію, де провів зустріч із премʼєр-міністром цієї країни Саймоном Гаррісом.

Джерело: Зеленський у своїх соцмережах, сайт президента, пише "Європейська правда"

На шляху до України провів зустріч із Премʼєр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.



Обговорили підтримку України, продовження співпраці в розмінуванні та кібербезпеці. Поспілкувалися про наступні кроки для реалізації рішень за результатами Саміту миру й обговорили зусилля,… pic.twitter.com/G2i8cAquuq Реклама: July 13, 2024

Деталі: За словами Зеленського, вони обговорили підтримку України, продовження співпраці в розмінуванні та кібербезпеці, а також поспілкувалися про наступні кроки для реалізації рішень за результатами Саміту миру й обговорили зусилля, необхідні, щоб посилити увагу світу до теми незаконно депортованих Росією дітей.

Пряма мова Зеленського: "Дякую Ірландії за підтримку Саміту миру у Швейцарії! Дякую премʼєр-міністру за велику особисту увагу та залученість до зусиль із повернення дітей додому!".

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Більше деталей: Пізніше в Офісі президента додали, що Зеленський і Гарріс домовилися про візит прем’єр-міністра Ірландії до Києва цього року та про посилення роботи над двосторонньою безпековою угодою, щоб мати змогу підписати її, відвідавши українську столицю.

Під час зустрічі Зеленський також передав главі уряду Ірландії потребу в будівництві укриттів для українських навчальних закладів.

Зеленський також подякував за співчуття, висловлені з приводу російської атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. За його словами, Україна була б дуже вдячна, якби Ірландія взяла на лікування українських дітей, що мають онкологічні захворювання і не можуть продовжувати лікування на батьківщині.

Що передувало: Зеленський прибув до Ірландії в суботу, й свій візит йому довелось розпочати із коментування обмовки президента США Джо Байдена, який на саміті НАТО помилково назвав Зеленського "Путіним".

Очікують, що наступного тижня Зеленський відвідає Велику Британію для участі у саміті Європейської політичної спільноти.