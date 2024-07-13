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Зеленский встретился с премьером Ирландии: говорили о соглашении по безопасности и о детях

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоСуббота, 13 июля 2024, 16:32
Зеленский встретился с премьером Ирландии: говорили о соглашении по безопасности и о детях
Владимир Зеленский и Саймон Гаррис, фото из Х Зеленского

Президент Владимир Зеленский на пути в Украину с саммита НАТО в Вашингтоне посетил Ирландию, где провел встречу с премьер-министром этой страны Саймоном Харрисом.

Источник: Зеленский в своих соцсетях, сайт президента, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Зеленского, они обсудили поддержку Украины, продолжение сотрудничества в разминировании и кибербезопасности, а также пообщались о следующих шагах для реализации решений по результатам Саммита мира и обсудили усилия, необходимые, чтобы усилить внимание мира к теме незаконно депортированных Россией детей.

Прямая речь Зеленского: "Спасибо Ирландии за поддержку Саммита мира в Швейцарии! Спасибо премьер-министру за большое личное внимание и вовлеченность в усилия по возвращению детей домой!".

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Больше деталей: Позже в Офисе президента добавили, что Зеленский и Харрис договорились о визите премьер-министра Ирландии в Киев в этом году и об усилении работы над двусторонним соглашением по безопасности, чтобы иметь возможность подписать его, посетив украинскую столицу.

Во время встречи Зеленский также передал главе правительства Ирландии потребность в строительстве укрытий для украинских учебных заведений.

Зеленский также поблагодарил за соболезнования, высказанные по поводу российской атаки на детскую больницу "Охматдет" в Киеве. По его словам, Украина была бы очень благодарна, если бы Ирландия взяла на лечение украинских детей, которые имеют онкологические заболевания и не могут продолжать лечение на родине.

Что предшествовало: Зеленский прибыл в Ирландию в субботу, и свой визит ему пришлось начать с комментирования оговорки президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО ошибочно назвал Зеленского "Путиным".

Ожидается, что на следующей неделе Зеленский посетит Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Темы: ЗеленскийИрландия
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