Нафтобазу з пальним у Ростовській області підірвали дрони СБУ – джерело

У ніч на 13 липня нафтобазу у Цимлянському районі Ростовської області підпалили безпілотники Служби безпеки України.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За словами джерела УП, на об'єкті, який працює на війну в Україні, зберігалися різні марки бензину та дизельне пальне загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів.

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Вночі місцеві жителі почули вибух, після якого розпочалася сильна пожежа.

візит дронів СБУ на нафтобазу в Ростовській області

відео з російських соцмереж pic.twitter.com/f52HnckjKn — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 13, 2024

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Для гасіння пожежі задіяли майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки.

Що передувало: Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що в ніч на суботу у Цимлянському районі Ростовської області близько 4.00 внаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на нафтобазі.