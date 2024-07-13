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Нафтобазу з пальним у Ростовській області підірвали дрони СБУ – джерело

Валентина РоманенкоСубота, 13 липня 2024, 18:01
Нафтобазу з пальним у Ростовській області підірвали дрони СБУ – джерело
фото з російських соцмереж

У ніч на 13 липня нафтобазу у Цимлянському районі Ростовської області підпалили безпілотники Служби безпеки України.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За словами джерела УП, на об'єкті, який працює на війну в Україні, зберігалися різні марки бензину та дизельне пальне загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів.

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Вночі місцеві жителі почули вибух, після якого розпочалася сильна пожежа.

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Для гасіння пожежі задіяли майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки.

Що передувало: Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що в ніч на суботу у Цимлянському районі Ростовської області близько 4.00 внаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на нафтобазі.

Теми: безпілотникиСБУ
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