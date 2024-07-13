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Нефтебазу в Ростовской области взорвали дроны СБУ - источник

Валентина РоманенкоСуббота, 13 июля 2024, 18:01
Нефтебазу в Ростовской области взорвали дроны СБУ - источник
фото из российских соцсетей

В ночь на 13 июля нефтебазу в Цимлянском районе Ростовской области подожгли беспилотники Службы безопасности Украины.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: По словам источника УП, на объекте, который работает на войну в Украине, хранились различные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометров.

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Ночью местные жители услышали взрыв, после которого начался сильный пожар.

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Для тушения пожара задействовали почти полсотни человек и 14 единиц техники.

Что предшествовало: Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил, что в ночь на субботу в Цимлянском районе Ростовской области около 4.00 в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе.

Темы: беспилотникиСБУ
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