Росія погрожує європейським столицям через ракети США

Речник Кремля Дмитро Пєсков погрожує, що європейські столиці стануть "потенційними жертвами", якщо їхні країни погодяться на розміщення американських далекобійних ракет.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю російському пропагандисту Павелу Зарубіну, фрагмент якого той розмістив у своєму телеграм-каналі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Пєсков сказав, що у Росії "достатньо потенціалу" для стримування цих ракет, але "потенційними жертвами є столиці цих (європейських - ред.) держав".

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Він зазначив, що протягом холодної війни американські ракети, що базувалися в Європі, були націлені на Росію, а російські ракети були націлені на Європу, що робило країни континенту головною жертвою будь-якого потенційного конфлікту.

"Сполучені Штати розміщували такі ракети, різного виду ракети, різної дальності, але традиційно спрямовані на нашу країну. Наша країна, відповідно, як цілі визначала для наших ракет ці європейські точки", – сказав Пєсков.

На коментар про те, що минуле протистояння закінчилося розпадом Радянського Союзу, Пєсков заявив: "І Європа зараз тріщить по швах. Для Європи зараз не найкращий час. Тому в різних конфігураціях повторення історії неминуче, відповім я їм".

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Що передувало: Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав план щодо розміщення американських ракет дальнього радіуса дії в його країні. Шольц сказав, що це рішення "ідеально вписується в стратегію безпеки німецького уряду".