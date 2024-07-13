Россия угрожает европейским столицам из-за ракет США

Представитель Кремля Дмитрий Песков угрожает, что европейские столицы станут "потенциальными жертвами", если их страны согласятся на размещение американских дальнобойных ракет.

Источник: Песков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, фрагмент которого тот разместил в своем телеграмм-канале, сообщает "Европейская правда"

Детали: Песков сказал, что у России "достаточно потенциала" для сдерживания этих ракет, но "потенциальными жертвами являются столицы этих (европейских - ред.) государств".

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Он отметил, что в течение холодной войны американские ракеты, базировавшиеся в Европе, были нацелены на Россию, а российские ракеты были нацелены на Европу, что делало страны континента главной жертвой любого потенциального конфликта.

"Соединенные Штаты размещали такие ракеты, разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, как цели определяла для наших ракет эти европейские точки", – сказал Песков.

На комментарий о том, что прошлое противостояние закончилось распадом Советского Союза, Песков заявил: "И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не самое лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно, отвечу я им".

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Что предшествовало: Во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении, среди прочего, ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнёров по НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал план по размещению американских ракет дальнего радиуса действия в его стране. Шольц сказал, что это решение "идеально вписывается в стратегию безопасности немецкого правительства".