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На Нікопольщині росіяни атакували дронами рятувальників: є поранений

Катерина ТищенкоСубота, 13 липня 2024, 19:16
На Нікопольщині росіяни атакували дронами рятувальників: є поранений
пошкоджений пожежний автомобіль, фото ДСНС

У Нікопольському районі Дніпропетровщини у суботу ворожі дрони атакували рятувальників, які ліквідували пожежу, один працівник ДСНС дістав поранення.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Вдень сталася пожежа сухої трави, яка виникла у селі Капулівка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району. На місце направлено працівників місцевої пожежної команди та пожежних-рятувальників міста Нікополь.

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Під час гасіння ворог спрямував дрони-камікадзе по рятувальникам.

Внаслідок цього отримав поранення працівник місцевої пожежної команди. Також пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль рятувальників міста Нікополь".

Теми: Дніпропетровська областьНікопольбезпілотникиДСНС
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