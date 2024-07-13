На Нікопольщині росіяни атакували дронами рятувальників: є поранений

У Нікопольському районі Дніпропетровщини у суботу ворожі дрони атакували рятувальників, які ліквідували пожежу, один працівник ДСНС дістав поранення.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Вдень сталася пожежа сухої трави, яка виникла у селі Капулівка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району. На місце направлено працівників місцевої пожежної команди та пожежних-рятувальників міста Нікополь.

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Під час гасіння ворог спрямував дрони-камікадзе по рятувальникам.

Внаслідок цього отримав поранення працівник місцевої пожежної команди. Також пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль рятувальників міста Нікополь".