На Нікопольщині росіяни атакували дронами рятувальників: є поранений
Субота, 13 липня 2024, 19:16
У Нікопольському районі Дніпропетровщини у суботу ворожі дрони атакували рятувальників, які ліквідували пожежу, один працівник ДСНС дістав поранення.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "Вдень сталася пожежа сухої трави, яка виникла у селі Капулівка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району. На місце направлено працівників місцевої пожежної команди та пожежних-рятувальників міста Нікополь.
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Під час гасіння ворог спрямував дрони-камікадзе по рятувальникам.
Внаслідок цього отримав поранення працівник місцевої пожежної команди. Також пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль рятувальників міста Нікополь".