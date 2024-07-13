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На Никопольщине россияне атаковали дронами спасателей: есть раненый

Катерина ТищенкоСуббота, 13 июля 2024, 19:16
На Никопольщине россияне атаковали дронами спасателей: есть раненый
поврежденный пожарный автомобиль, фото ГСЧС

В Никопольском районе Днепропетровщины в субботу вражеские дроны атаковали спасателей, которые ликвидировали пожар, один работник ГСЧС получил ранения.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "Днем произошел пожар сухой травы, который возник в селе Капуловка Покровской сельской территориальной общины Никопольского района. На место направлены работники местной пожарной команды и пожарных-спасателей города Никополь.

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Во время тушения враг направил дроны-камикадзе по спасателям.

В результате этого получил ранения работник местной пожарной команды. Также поврежден пожарно-спасательный автомобиль спасателей города Никополь".

Темы: Днепропетровская областьНикопольбеспилотникиГСЧС
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