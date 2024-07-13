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Bloomberg: Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоСубота, 13 липня 2024, 19:22
Bloomberg: Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України
Віктор Орбан, фото Getty Images

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан на саміті НАТО у Вашингтоні, де був присутній президент Володимир Зеленський, заявив, що Україні не варто приєднуватись до Альянсу. 

ДжерелоBloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Орбан брав участь у саміті НАТО після того, як оголосив самопроголошену "мирну місію", у рамках якої відвідав Київ, Москву та Пекін без будь-якої координації з членами ЄС і НАТО.

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На саміті НАТО Орбан, згідно з досягнутими раніше домовленостями, відмовився долучитися до військової підтримки України. Але він також прямо заявив на зустрічі лідерів, де був присутній український президент, що Україні не варто ставати членом Альянсу.

"Орбан навіть висловив думку на пленарному засіданні із Зеленським, що Україні не варто вступати до НАТО, як нам повідомили. Деякі лідери заперечили, а один з них заявив, що історія Угорщини показує, чому Україна має бути в Альянсі", – пише агентство, переповідаючи про дискусію, що відбувалась за зачиненими дверима.

Що передувало: Після участі у саміті в Вашингтоні Віктор Орбан вирушив у Флориду на зустріч з Дональдом Трампом, який вважає, що повномасштабне вторгнення Росії спровокували наміри України приєднатись до НАТО.

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Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра з Путіним суперечить договорам ЄС

Також стало відомо, що шість країн ЄС не будуть направляти міністрів на заходи в межах угорського головування, а обмежаться посадовцями нижчого рангу.

Читайте також: Непокараний Орбан: як Угорщина "на чолі" ЄС ламає правила у переговорах про Україну.

Теми: ОрбанНАТО
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