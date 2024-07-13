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Bloomberg: Орбан на саммите НАТО выступил против вступления Украины

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоСуббота, 13 июля 2024, 19:22
Bloomberg: Орбан на саммите НАТО выступил против вступления Украины
Виктор Орбан, фото Getty Images

Премьер Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Вашингтоне, где присутствовал президент Владимир Зеленский, заявил, что Украине не стоит присоединяться к Альянсу.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Орбан участвовал в саммите НАТО после того, как объявил самопровозглашенную "мирную миссию", в рамках которой посетил Киев, Москву и Пекин без какой-либо координации с членами ЕС и НАТО.

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На саммите НАТО Орбан, согласно достигнутым ранее договоренностям, отказался присоединиться к военной поддержке Украины. Но он также прямо заявил на встрече лидеров, где присутствовал украинский президент, что Украине не стоит становиться членом Альянса.

"Орбан даже высказал мнение на пленарном заседании с Зеленским, что Украине не стоит вступать в НАТО, как нам сообщили. Некоторые лидеры возразили, а один из них заявил, что история Венгрии показывает, почему Украина должна быть в Альянсе", – пишет агентство.

Что предшествовало: После участия в саммите в Вашингтоне Виктор Орбан отправился во Флориду на встречу с Дональдом Трампом, который считает, что полномасштабное вторжение России спровоцировали намерения Украины присоединиться к НАТО.

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Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречит договорам ЕС.

Также стало известно, что шесть стран ЕС не будут направлять министров на мероприятия в рамках венгерского председательства, а ограничатся чиновниками низшего ранга.

Читайте также: Безнаказанный Орбан: как Венгрия "во главе" ЕС ломает правила в переговорах об Украине.

Темы: ОрбанНАТО
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