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На Донеччині за день від агресії РФ загинули двоє людей, четверо поранені

Катерина ТищенкоСубота, 13 липня 2024, 20:57
На Донеччині за день від агресії РФ загинули двоє людей, четверо поранені
наслідки обстрілів Донеччини, фото з Telegram Філашкіна

Внаслідок обстрілів Донеччини у суботу двоє людей загинули і четверо дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

наслідки обстрілів Донеччини, фото з Telegram Філашкіна
наслідки обстрілів Донеччини, фото з Telegram Філашкіна

Пряма мова: "У Костянтинопільському Курахівської громади росіяни влучили керованими авіабомбами по території сільгосппідприємства – вбили 1 людину і 1 поранили.

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Часів Яр потрапив під вогонь Градів – один зі снарядів влучив у багатоповерхівку. 1 людина загинула і 1 поранена.

У Нью-Йорку внаслідок артобстрілів поранені 2 людини".

Теми: Донецька областьвійна
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