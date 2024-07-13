На Донеччині за день від агресії РФ загинули двоє людей, четверо поранені
Субота, 13 липня 2024, 20:57
Внаслідок обстрілів Донеччини у суботу двоє людей загинули і четверо дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова: "У Костянтинопільському Курахівської громади росіяни влучили керованими авіабомбами по території сільгосппідприємства – вбили 1 людину і 1 поранили.
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Часів Яр потрапив під вогонь Градів – один зі снарядів влучив у багатоповерхівку. 1 людина загинула і 1 поранена.
У Нью-Йорку внаслідок артобстрілів поранені 2 людини".