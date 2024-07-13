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В Донецкой области за день от агрессии РФ погибли два человека, четверо ранены

Катерина ТищенкоСуббота, 13 июля 2024, 20:57
В Донецкой области за день от агрессии РФ погибли два человека, четверо ранены
последствия обстрелов Донетчины, фото из Telegram Филашкина

В результате обстрелов Донецкой области в субботу два человека погибли и четверо получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

последствия обстрелов Донетчины, фото из Telegram Филашкина
последствия обстрелов Донетчины, фото из Telegram Филашкина

Прямая речь: "В Константинопольском Кураховской громады россияне попали управляемыми авиабомбами по территории сельхозпредприятия – убили 1 человека и 1 ранили.

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Часов Яр попал под огонь Градов – один из снарядов попал в многоэтажку. 1 человек погиб и 1 ранен.

В Нью-Йорке в результате артобстрелов ранены 2 человека".

Темы: Донецкая областьвойна
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