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CNN: Стрілець на мітингу Трампа "нейтралізований", загинув глядач

Ольга Глущенко Неділя, 14 липня 2024, 02:44
CNN: Стрілець на мітингу Трампа нейтралізований, загинув глядач
служба безпеки садить Трампа в автомобіль після пострілів у Пенсильванії, фото: Getty Images

За даними видання CNN, стрілець, причетний до інциденту під час мітингу колишнього президента Дональда Трампа, "нейтралізований", також під час стрілянини загинув глядач.

Джерело: CNN із посиланням на джерела у правоохоронних органах і прокурора округу Батлер Річарда Голдінгера

Дослівно: "Стрілець, причетний до інциденту на мітингу Дональда Трампа в Пенсильванії, був "нейтралізований"".

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Деталі: Видання також зазначило, що в результаті стрілянини на мітингу Трампа в Пенсильванії загинув глядач.

Що передувало: Під час виступу колишнього президента США Дональда Трампа в Пенсильванії пролунали звуки пострілів. Трампа евакуювали зі сцени.

Теми: ТрампСША
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