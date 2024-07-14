CNN: Стрілець на мітингу Трампа "нейтралізований", загинув глядач
Неділя, 14 липня 2024, 02:44
За даними видання CNN, стрілець, причетний до інциденту під час мітингу колишнього президента Дональда Трампа, "нейтралізований", також під час стрілянини загинув глядач.
Джерело: CNN із посиланням на джерела у правоохоронних органах і прокурора округу Батлер Річарда Голдінгера
Дослівно: "Стрілець, причетний до інциденту на мітингу Дональда Трампа в Пенсильванії, був "нейтралізований"".
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Деталі: Видання також зазначило, що в результаті стрілянини на мітингу Трампа в Пенсильванії загинув глядач.
Що передувало: Під час виступу колишнього президента США Дональда Трампа в Пенсильванії пролунали звуки пострілів. Трампа евакуювали зі сцени.