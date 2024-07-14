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CNN: Стрелок на митинге Трампа "нейтрализован", погиб зритель

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 02:44
CNN: Стрелок на митинге Трампа нейтрализован, погиб зритель
служба безопасности сажает Трампа в автомобиль после выстрелов в Пенсильвании, фото: Getty Images

По данным издания CNN, стрелок, причастный к инциденту во время митинга бывшего президента Дональда Трампа, "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.

Источник: CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах и прокурора округа Батлер Ричарда Голдингера

Дословно: "Стрелок, причастный к инциденту на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, был "нейтрализован"".

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Детали: Издание также отметило, что в результате стрельбы на митинге Трампа в Пенсильвании погиб зритель.

Что предшествовало: Во время выступления бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Трампа эвакуировали со сцены.

Темы: ТрампСША
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