CNN: Стрелок на митинге Трампа "нейтрализован", погиб зритель

служба безопасности сажает Трампа в автомобиль после выстрелов в Пенсильвании, фото: Getty Images

По данным издания CNN, стрелок, причастный к инциденту во время митинга бывшего президента Дональда Трампа, "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.

Источник: CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах и прокурора округа Батлер Ричарда Голдингера

Дословно: "Стрелок, причастный к инциденту на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, был "нейтрализован"".

Реклама:

Детали: Издание также отметило, что в результате стрельбы на митинге Трампа в Пенсильвании погиб зритель.

Что предшествовало: Во время выступления бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Трампа эвакуировали со сцены.