Під час удару Ізраїлю по ватажку ХАМАС загинуло щонайменше 90 осіб на півдні Гази – АР

Під час операції з ліквідації одного з ватажків ХАМАС Мухаммеда Дейфа Ізраїль завдав масованого удару по Газі, в результаті якого, за даними місцевих чиновників охорони здоров'я, загинуло щонайменше 90 осіб, серед них діти.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Видання зазначає, що цей удар став одним з найсмертоносніших за всю війну.

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Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило про 90 загиблих і щонайменше 300 поранених.

Журналісти Associated Press нарахували понад 40 тіл у переповненій лікарні імені Насера неподалік. Свідки описали атаку як таку, що включала в себе кілька ударів.

За даними палестинських лікарів, потерпілі знаходилися під завалами і на дорогах, до них не могли дістатися бригади швидкої допомоги.

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Ізраїльські військові стверджують, що "терористи ховалися серед цивільних", і описують місце події як оточене деревами і кількома будівлями. Ізраїльський чиновник заявив, що удар був завданий по огородженій території, яка перебувала під контролем ХАМАС, зазначивши, що це було не наметовий містечко, а оперативний комплекс. Чиновник назвав удар точним.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що "все ще немає абсолютної впевненості" в тому, що Дейф і ще один ватажок ХАМАС, Рафа Салама, були вбиті.

Всі лідери ХАМАС приречені на смерть, і "ми дістанемося до них усіх", – сказав Нетаньягу. Він додав, що під час удару поблизу не було заручників, не пояснивши, звідки йому це відомо.

Ізраїль вважає, що Дейф і найвищий посадовець ХАМАСу в Газі Ях'я Сінвар є головними організаторами нападу 7 жовтня, який забрав життя близько 1200 людей на півдні Ізраїлю і спровокував війну між Ізраїлем і ХАМАС.

Не з'являючись на публіці роками, Дейф давно очолює список найбільш розшукуваних в Ізраїлі і, як вважають, уникнув кількох ізраїльських замахів на вбивство.

АР зазначає, що удар був завданий у делікатний момент у переговорах про припинення вогню. "Смерть Дейфа принесла б Ізраїлю велику перемогу, а ХАМАСу – болючий психологічний удар", – ідеться в публікації.

Це також могло б дати Нетаньягу можливу свободу маневру. У суботу прем'єр-міністр знову заявив, що Ізраїль не закінчить війну, поки не буде знищений військовий потенціал ХАМАС.

Нагадаємо: Нетаньягу раніше заявив, що Ізраїль продовжуватиме воювати в Секторі Гази доти, доки не буде ліквідовано ХАМАС і "не будуть досягнуті всі інші цілі війни".

За даними ЗМІ, представники адміністрації президента США Джо Байдена дедалі більше сумніваються в тому, що Ізраїль та терористичне угруповання ХАМАС досягнуть всеосяжної угоди про припинення вогню в Газі в межах нинішніх домовленостей.