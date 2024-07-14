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Во время удара Израиля по главарю ХАМАС погибло по меньшей мере 90 человек на юге Газы – АР

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 05:08
Во время удара Израиля по главарю ХАМАС погибло по меньшей мере 90 человек на юге Газы – АР
скриншот видео

Во время операции по ликвидации одного из главарей ХАМАС Мухаммеда Дейфа Израиль нанес массированный удар по Газе, в результате которого, по данным местных чиновников здравоохранения, погибло по меньшей мере 90 человек, среди них дети.

Источник: The Associated Press

Детали: Издание отмечает, что этот удар стал одним из самых смертоносных за всю войну.

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Министерство здравоохранения Газы сообщило о 90 погибших и по меньшей мере 300 раненых.

Журналисты Associated Press насчитали более 40 тел в переполненной больнице имени Насера неподалеку. Свидетели описали атаку как включавшую в себя несколько ударов.

По данным палестинских врачей, пострадавшие находились под завалами и на дорогах, к ним не могли добраться бригады скорой помощи.

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Израильские военные утверждают, что "террористы прятались среди гражданских", и описывают место происшествия как окруженное деревьями и несколькими зданиями. Израильский чиновник заявил, что удар был нанесен по огражденной территории, которая находилась под контролем ХАМАС, отметив, что это был не палаточный городок, а оперативный комплекс. Чиновник назвал удар точным.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "все еще нет абсолютной уверенности" в том, что Дейф и еще один главарь ХАМАС, Рафа Салама, были убиты.

Все лидеры ХАМАС обречены на смерть, и "мы доберемся до них всех", – сказал Нетаньяху. Он добавил, что во время удара поблизости не было заложников, не объяснив, откуда ему это известно.

Израиль считает, что Дейф и высший чиновник ХАМАСа в Газе Яхья Синвар являются главными организаторами нападения 7 октября, которое унесло жизни около 1200 человек на юге Израиля и спровоцировало войну между Израилем и ХАМАС.

Не появляясь на публике годами, Дейф давно возглавляет список самых разыскиваемых в Израиле и, как полагают, избежал нескольких израильских покушений на убийство.

АР отмечает, что удар был нанесен в деликатный момент в переговорах о прекращении огня. "Смерть Дейфа принесла бы Израилю большую победу, а ХАМАСу – болезненный психологический удар", – говорится в публикации.

Это также могло бы дать Нетаньяху возможную свободу маневра. В субботу премьер-министр вновь заявил, что Израиль не закончит войну, пока не будет уничтожен военный потенциал ХАМАС.

Напомним:

  • США подталкивают Израиль согласиться на соглашение о прекращении огня, которое состоит из трех частей и поддерживается несколькими странами, включая Францию, Великобританию, Египет, Катар, а также Европейской комиссией.
  • Соглашение включает несколько условий, в частности, вывод израильских войск из городов в Секторе Газа, предоставление гуманитарной помощи и освобождение сотен палестинских заключенных в обмен на возвращение ХАМАСу части заложников и пленных израильских солдат.
  • По данным СМИ, представители администрации президента США Джо Байдена все больше сомневаются в том, что Израиль и террористическая группировка ХАМАС достигнут всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в Газе в рамках нынешних договоренностей.

Темы: Сектор ГазаХАМАСИзраильвойна
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