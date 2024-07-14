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Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни

Ольга Глущенко Неділя, 14 липня 2024, 06:10
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
наслідки ворожих обстрілів Сумщини, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 40 обстрілів Сумської області, атакували ракетами типу НАР, скидали міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 90 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Хотінській громаді здійснили скидання з БпЛА вибухових пристроїв і пуски 6 ракет типу НАР з 2 гвинтокрилів, 12 вибухів.

По Краснопільській громаді ворог завдав удари 2 FPV дронами, артилерійський удар і скинув з БпЛА вибухові пристрої, 11 вибухів.

На територію Шалигинської громади росіяни скинули 13 мін.

ВІДЕО ДНЯ

У Миропільській громаді зафіксували удари FPV-дронами, обстріли з мінометів і РСЗВ – 15 вибухів.

По Ворожбянській громаді був удар FPV-дроном, 2 вибухи.

По Есманьськійа громаді ворог бив з мінометів, здійснив удари  FPV-дронами – 8 вибухів.

По Великописарівській громаді були удари FPV-дронами з гвинтокрила пуски 10 ракет типу НАР, скидання з БпЛА вибухових пристроїв, мінометний обстріл. Усього – 14 вибухів.

У Глухівській громаді зафіксували удар 1 FPV-дроном, 1 вибух.

Середино-Будську громаду росіяни атакували FPV-дронами, 2 вибухи.

На територію Юнаківської громади ворог скинув 2 міни та здійснив удар FPV-дронами.

На Білопільську громаду противник скинув з БпЛА вибухові пристрої, 2 вибухи.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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