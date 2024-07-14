Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
Протягом минулого дня росіяни здійснили 40 обстрілів Сумської області, атакували ракетами типу НАР, скидали міни.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 90 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади".
Деталі: По Хотінській громаді здійснили скидання з БпЛА вибухових пристроїв і пуски 6 ракет типу НАР з 2 гвинтокрилів, 12 вибухів.
По Краснопільській громаді ворог завдав удари 2 FPV дронами, артилерійський удар і скинув з БпЛА вибухові пристрої, 11 вибухів.
На територію Шалигинської громади росіяни скинули 13 мін.
У Миропільській громаді зафіксували удари FPV-дронами, обстріли з мінометів і РСЗВ – 15 вибухів.
По Ворожбянській громаді був удар FPV-дроном, 2 вибухи.
По Есманьськійа громаді ворог бив з мінометів, здійснив удари FPV-дронами – 8 вибухів.
По Великописарівській громаді були удари FPV-дронами з гвинтокрила пуски 10 ракет типу НАР, скидання з БпЛА вибухових пристроїв, мінометний обстріл. Усього – 14 вибухів.
У Глухівській громаді зафіксували удар 1 FPV-дроном, 1 вибух.
Середино-Будську громаду росіяни атакували FPV-дронами, 2 вибухи.
На територію Юнаківської громади ворог скинув 2 міни та здійснив удар FPV-дронами.
На Білопільську громаду противник скинув з БпЛА вибухові пристрої, 2 вибухи.