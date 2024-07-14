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Враг атаковал Сумскую область НАР, сбрасывал мины

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 06:10
Враг атаковал Сумскую область НАР, сбрасывал мины
последствия вражеских обстрелов Сумщины, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 40 обстрелов Сумской области, атаковали ракетами типа НАР, сбрасывали мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 90 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Хотинской громаде осуществили сброс с БпЛА взрывных устройств и пуски 6 ракет типа НАР с 2 вертолетов, 12 взрывов.

По Краснопольской громаде враг нанес удары 2 FPV дронами, артиллерийский удар и сбросил с БпЛА взрывные устройства, 11 взрывов.

На территорию Шалигинской громады россияне сбросили 13 мин.

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В Миропольской громаде зафиксировали удары FPV-дронами, обстрелы из минометов и РСЗО - 15 взрывов.

По Ворожбянской громаде был удар FPV-дроном, 2 взрыва.

По Есманьской громаде враг бил из минометов, совершил удары FPV-дронами - 8 взрывов.

По Великописаревской общине были удары FPV-дронами с вертолета пуски 10 ракет типа НАР, сброс с БпЛА взрывных устройств, минометный обстрел. Всего - 14 взрывов.

В Глуховской громаде зафиксировали удар 1 FPV-дроном, 1 взрыв.

Середино-Будскую громаду россияне атаковали FPV-дронами, 2 взрыва.

На территорию Юнаковской громады враг сбросил 2 мины и совершил удар FPV-дронами.

На Белопольскую громаду противник сбросил с БпЛА взрывные устройства, 2 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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