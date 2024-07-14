Запорізьку область за добу атакували 150 російських БпЛА різної модифікації
Росія минулої доби завдала 373 удари по Запорізькій області, зокрема запустила 150 дронів різної модифікації, поранення дістала одна людина.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Одну людину поранено внаслідок російських атак по Василівському району.
Впродовж доби окупанти завдали 373 удари по 11 населених пунктах Запорізької області".
Деталі: Федоров також повідомив, що 150 російських БпЛА різної модифікації атакували Юрківку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку.
Крім того, 4 обстріли РСЗВ накрили Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку та Роботине.
Також ворог завдав 209 артобстрілів по території Степногірська, Приморського, Плавнів, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки, Левадного та Гуляйпільського.
"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", – додав Федоров.