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Запорізьку область за добу атакували 150 російських БпЛА різної модифікації

Ольга Глущенко Неділя, 14 липня 2024, 07:26
Запорізьку область за добу атакували 150 російських БпЛА різної модифікації
наслідки ворожих атак у Запорізькій області, фото: telegram Федорова

Росія минулої доби завдала 373 удари по Запорізькій області, зокрема запустила 150 дронів різної модифікації, поранення дістала одна людина.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Одну людину поранено внаслідок російських атак по Василівському району.

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Впродовж доби окупанти завдали 373 удари по 11 населених пунктах Запорізької області".

Деталі: Федоров також повідомив, що 150 російських БпЛА різної модифікації атакували Юрківку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку.

Крім того, 4 обстріли РСЗВ накрили Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку та Роботине.

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Також ворог завдав 209 артобстрілів по території Степногірська, Приморського, Плавнів, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки, Левадного та Гуляйпільського.

"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", – додав Федоров.

Теми: Запорізька областьбезпілотникивійна
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