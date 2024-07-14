Запорожскую область за сутки атаковали 150 российских БпЛА различной модификации
Россия за прошедшие сутки нанесла 373 удара по Запорожской области, в частности запустила 150 дронов различной модификации, ранения получил один человек.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Один человек ранен в результате российских атак по Васильевскому району.
В течение суток оккупанты нанесли 373 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области".
Детали: Федоров также сообщил, что 150 российских БПЛА различной модификации атаковали Юрковку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку.
Кроме того, 4 обстрела РСЗО накрыли Новоданиловку, Малиновку, Новоандреевку и Роботино.
Также враг нанес 209 артобстрелов по территории Степногорска, Приморского, Плавней, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Новоданиловки, Малиновки, Левадного и Гуляйпольского.
"Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", – добавил Федоров.