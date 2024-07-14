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Запорожскую область за сутки атаковали 150 российских БпЛА различной модификации

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 07:26
Запорожскую область за сутки атаковали 150 российских БпЛА различной модификации
последствия вражеских атак в Запорожской области, фото: telegram Федорова

Россия за прошедшие сутки нанесла 373 удара по Запорожской области, в частности запустила 150 дронов различной модификации, ранения получил один человек.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Один человек ранен в результате российских атак по Васильевскому району.

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В течение суток оккупанты нанесли 373 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области".

Детали: Федоров также сообщил, что 150 российских БПЛА различной модификации атаковали Юрковку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку.

Кроме того, 4 обстрела РСЗО накрыли Новоданиловку, Малиновку, Новоандреевку и Роботино.

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Также враг нанес 209 артобстрелов по территории Степногорска, Приморского, Плавней, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Новоданиловки, Малиновки, Левадного и Гуляйпольского.

"Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", – добавил Федоров.

Темы: Запорожская областьбеспилотникивойна
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