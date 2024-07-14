Росіяни втратили ще понад 1300 вояків та пів сотні артсистем
Неділя, 14 липня 2024, 08:19
Російські окупанти за добу втратили вбитими та пораненими 1320 своїх військових, а також десятки одиниць техніки.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 559090 (+1320) осіб,
- танків ‒ 8206 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15811 (+32) од,
- артилерійських систем – 15262 (+46) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 890 (+1) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2397 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 2566 (+10)
Дані уточнюються.