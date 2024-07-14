Россияне потеряли еще более 1300 воинов и полсотни артсистем

Российские оккупанты за сутки потеряли убитыми и ранеными 1320 своих военных, а также десятки единиц техники.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.24 ориентировочно составили:

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личного состава - около 559090 (+1320) человек,

танков - 8206 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 15811 (+32) ед,

артиллерийских систем - 15262 (+46) ед,

РСЗО - 1119 (+0) ед,

средства ПВО - 890 (+1) ед,

самолетов - 361 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12108 (+39),

крылатые ракеты - 2397 (+0),

корабли / катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 20538 (+77) ед,

специальная техника - 2566 (+10)

Данные уточняются.