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Россияне потеряли еще более 1300 воинов и полсотни артсистем

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 июля 2024, 08:19
Россияне потеряли еще более 1300 воинов и полсотни артсистем
фото: генштаб

Российские оккупанты за сутки потеряли убитыми и ранеными 1320 своих военных, а также десятки единиц техники.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 559090 (+1320) человек,
  • танков - 8206 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 15811 (+32) ед,
  • артиллерийских систем - 15262 (+46) ед,
  • РСЗО - 1119 (+0) ед,
  • средства ПВО - 890 (+1) ед,
  • самолетов - 361 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12108 (+39),
  • крылатые ракеты - 2397 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20538 (+77) ед,
  • специальная техника - 2566 (+10)

Данные уточняются.

Темы: потери в войневойна
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