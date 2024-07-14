Россияне потеряли еще более 1300 воинов и полсотни артсистем
Воскресенье, 14 июля 2024, 08:19
Российские оккупанты за сутки потеряли убитыми и ранеными 1320 своих военных, а также десятки единиц техники.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 559090 (+1320) человек,
- танков - 8206 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 15811 (+32) ед,
- артиллерийских систем - 15262 (+46) ед,
- РСЗО - 1119 (+0) ед,
- средства ПВО - 890 (+1) ед,
- самолетов - 361 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12108 (+39),
- крылатые ракеты - 2397 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20538 (+77) ед,
- специальная техника - 2566 (+10)
Данные уточняются.