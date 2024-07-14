Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Прем’єр Ірландії планує відвідати Україну найближчими тижнями

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 14 липня 2024, 08:57
Прем’єр Ірландії планує відвідати Україну найближчими тижнями
фото: SimonHarrisTD в twitter

Премʼєр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що сподівається найближчим часом здійснити візит до України.

Джерело: Гарріса цитують The Irish Times, "Європейська правда"

Деталі: Гарріс напередодні приймав президента України Володимира Зеленського.

Реклама:

На пресбрифінгу, який відбувся після зустрічі, Гарріс підтвердив, що прийняв офіційне запрошення відвідати Україну.

Він сподівається здійснити візит "найближчими тижнями".

Ірландський прем’єр додав, що мав дуже гарну зустріч із президентом Зеленським.

ВІДЕО ДНЯ

 "Я дуже радий вітати його в Ірландії", – сказав він, додавши, що "це дало мені змогу висловити співчуття народу Ірландії народу України, президенту України у зв'язку із загибеллю людей під час цієї жорстокої і незаконної російської війни".

Нагадаємо: Зеленський прибув до Ірландії в суботу й свій візит йому довелось розпочати із коментування обмовки президента США Джо Байдена, який на саміті НАТО помилково назвав Зеленського "Путіним". 

Очікують, що наступного тижня Володимир Зеленський відвідає Велику Британію для участі у саміті Європейської політичної спільноти.

Теми: ІрландіяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали

Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Під час виступу на з’їзді республіканців Трамп згадав про війну в Україні

Зеленський і Трамп можуть провести першу з 2020 року телефонну розмову – CNN

Зеленський: Дипломатія може допомогти повернути всі території

Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії

Усі новини...
Ірландія
Чехія, Словенія, Ірландія: Зеленський анонсував ще три безпекові угоди
Зеленський зустрівся з прем'єром Ірландії: говорили про безпекову угоду й дітей
Зеленський в Ірландії прокоментував ляп Байдена, який назвав його Путіним
Останні новини
11:58
МВФ змінює постійного представника в Україні
11:56
фотоНаціональний музей історії показує українські скарби, врятовані Естонією
11:53
Країни Європи погодили нові заходи проти "тіньового флоту" Росії
11:50
доповнено, фото Окупанти накрили Білозерку "Градами": 2 загиблих, поранені медики, багато руйнувань
11:46
Попит на китайські автівки серед українців зріс на 50%: що обирали
11:44
Генерал НАТО: Україна зараз має чудову стратегію ведення війни 
11:35
Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику
11:35
"Нафтогаз" провів платежі за євробондами
11:28
Окупанти з безпілотника атакували бригаду "швидкої" в Херсоні, поранені медпрацівники
11:24
У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: