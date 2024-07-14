Премьер Ирландии планирует посетить Украину в ближайшие недели

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что надеется в ближайшее время совершить визит в Украину.

Источник: Харриса цитируют The Irish Times, "Европейская правда"

Детали: Харрис накануне принимал президента Украины Владимира Зеленского.

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На пресс-брифинге, который состоялся после встречи, Харрис подтвердил, что принял официальное приглашение посетить Украину.

Он надеется осуществить визит "в ближайшие недели".

Ирландский премьер добавил, что имел очень хорошую встречу с президентом Зеленским.

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"Я очень рад приветствовать его в Ирландии", – сказал он, добавив, что "это позволило мне выразить соболезнования народа Ирландии народу Украины, президенту Украины в связи с гибелью людей во время этой жестокой и незаконной российской войны".

Напомним: Зеленский прибыл в Ирландию в субботу и свой визит ему пришлось начать с комментирования оговорки президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО ошибочно назвал Зеленского "Путиным".

Ожидается, что на следующей неделе Владимир Зеленский посетит Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества.