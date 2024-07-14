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Міноборони: Посадовці НАТО похвалили українську систему Delta

Роман ПетренкоНеділя, 14 липня 2024, 14:51
Міноборони: Посадовці НАТО похвалили українську систему Delta
фото: МО

Українська бойова система DELTA отримала високу оцінку від Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО віцеадмірала Джеффрі Г'юза.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, яку цитує Міноборони

Деталі: Представники НАТО відзначили значну роботу щодо забезпечення взаємосумісності систем України та НАТО, а також інноваційний підхід при розробці бойової системи DELTA.

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Пряма мова Черногоренко: "DELTA довела, що може обмінюватись інформацією між різними державами-союзниками НАТО.

З появою DELTA Україна посилює свої позиції у світі як потужного інноваційного хабу, який генерує дієві рішення для ефективного ведення війни".

Довідково: DELTA – це унікальна екосистема військових продуктів, що побудована за стандартами НАТО. Вона дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу та відображає повітряну, наземну, морську ситуацію на цифровій мапі.

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Також до системи входять месенджер і стримінг, які дозволяють спілкуватися в захищеному контурі та бачити трансляцію з БПЛА в реальному часі. Система дозволяє обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, а за потреби – і з союзниками.

Теми: МіноборониНАТОЗбройні сили
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