Минобороны: Чиновники НАТО похвалили украинскую систему Delta

Украинская боевая система DELTA получила высокую оценку от Верховного главнокомандующего НАТО по вопросам трансформации генерала Филиппа Лавина и заместителя начальника штаба по развитию возможностей НАТО вице-адмирала Джеффри Хьюза.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, которую цитирует Минобороны

Детали: Представители НАТО отметили значительную работу по обеспечению совместимости систем Украины и НАТО, а также инновационный подход при разработке боевой системы DELTA.

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Прямая речь Черногоренко: "DELTA доказала, что может обмениваться информацией между различными государствами-союзниками НАТО.

С появлением DELTA Украина усиливает свои позиции в мире как мощного инновационного хаба, который генерирует действенные решения для эффективного ведения войны".

Справка: DELTA - это уникальная экосистема военных продуктов, построенная по стандартам НАТО. Она позволяет видеть поле боя в режиме реального времени и отображает воздушную, наземную, морскую ситуацию на цифровой карте.

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Также в систему входят мессенджер и стриминг, которые позволяют общаться в защищенном контуре и видеть трансляцию с БПЛА в реальном времени. Система позволяет обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, а при необходимости - и с союзниками.