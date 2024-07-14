Влада Курська повідомила про атаку на телевежу і заправку
Неділя, 14 липня 2024, 15:26
У російському місті Суджі внаслідок атаки дрона загорілася телевізійна вежа, заявив губернатор Курської області Олексій Смирнов.
Джерело: Смирнов у телеграм, Mash
Деталі: За його словами, атака сталася 14 липня.
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На місці працює караул пожежної частини.
За даними пропагандистських ЗМІ щонайменше два дрони-камікадзе атакували телевізійну вежу, там пожежа.
Також був удар по "закритій міській заправці".
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РосЗМІ нагадують, нібито раніше в Суджанському районі було чотири заправки. Перші дві розбомбили 5 липня, а решту дві - дев'ятого.
Зараз усі чотири АЗС закриті.