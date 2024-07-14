Власти Курска сообщили об атаке на телевышку и заправку

В российском городе Судже в результате атаки дрона загорелась телевизионная вышка, заявил губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Источник: Смирнов в телеграм, Mash

Детали: По его словам, атака произошла 14 июля.

Реклама:

На месте работает караул пожарной части.

По данным пропагандистских СМИ минимум два дрона-камикадзе атаковали телевизионную вышку, там пожар.

Также был удар по "закрытой городской заправке".

ВИДЕО ДНЯ

РосСМИ напоминают, якобы раньше в Суджанском районе было четыре заправки. Первые две разбомбили 5 июля, а оставшиеся две — девятого.

Сейчас все четыре АЗС закрыты.