Власти Курска сообщили об атаке на телевышку и заправку
Воскресенье, 14 июля 2024, 15:26
В российском городе Судже в результате атаки дрона загорелась телевизионная вышка, заявил губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Источник: Смирнов в телеграм, Mash
Детали: По его словам, атака произошла 14 июля.
Реклама:
На месте работает караул пожарной части.
По данным пропагандистских СМИ минимум два дрона-камикадзе атаковали телевизионную вышку, там пожар.
Также был удар по "закрытой городской заправке".
ВИДЕО ДНЯ
РосСМИ напоминают, якобы раньше в Суджанском районе было четыре заправки. Первые две разбомбили 5 июля, а оставшиеся две — девятого.
Сейчас все четыре АЗС закрыты.