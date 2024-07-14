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Власти Курска сообщили об атаке на телевышку и заправку

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 июля 2024, 15:26
Власти Курска сообщили об атаке на телевышку и заправку
фото: mash

В российском городе Судже  в результате атаки дрона загорелась телевизионная вышка, заявил губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Источник: Смирнов в телеграм, Mash

Детали: По его словам, атака произошла 14 июля.

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На месте работает караул пожарной части.

По данным пропагандистских СМИ минимум два дрона-камикадзе атаковали телевизионную вышку, там пожар.

Также был удар по "закрытой городской заправке".

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РосСМИ напоминают, якобы раньше в Суджанском районе было четыре заправки. Первые две разбомбили 5 июля, а оставшиеся две — девятого.

Сейчас все четыре АЗС закрыты.

Темы: Росcиятелевидение
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