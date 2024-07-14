ДТП з автобусом на Тернопільщині: до лікарень доправили близько 30 людей

Після ДТП з автобусом на Тернопільщині до лікарень області доставлено близько 30 людей.

Джерело: речник поліції Тернопільської області Сергій Крета в ефірі Суспільне.Студія, медичний директор Теребовлянської лікарні Богдан Куліковський у коментарі Суспільне

Пряма мова Крети: "На сьогоднішній момент (близько 13 години – ред.) до лікарень області доставлено близько 30-ти людей, які перебували в цьому автобусі. Єдине, що добре в цій ситуації, що люди не отримали важких травм, лише 2 людей з переломами різної важкості доправлені в лікарні, інші 28 людей мають незначні травми, їм надають медичну допомогу в кількох лікарнях – це Козова, Теребовля, Тернопіль та Бережани.

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Інші паломники, а саме 11 людей, які перебували в автобусі, себе добре почувають, їм надали можливість поїхати в Марійський духовний центр помолитися на прощі, на яку вони власне й їхали".

Деталі: Речник зазначив, що автобус був організований у Львівській області, прочани майже всі з Львівщини, водій також із Бродів.

Як розповів Крета, водій стверджує, що в автобусі сталася технічна несправність, можливо пов'язана з гальмівними колонками. Це перевірить експертиза.

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Водій сильно не травмувався, розповів речник. Він також повідомив, що автобус не був перевантажений.

У свою чергу, медичний директор Теребовлянської лікарні Богдан Куліковський розповів Суспільному, що до їхнього закладу по допомогу звернулися 19 людей, з них 5 було госпіталізовано.

"У більшості травмованих – переломи, зокрема ребер, кінцівок. Стан середньої важкості. Серед пасажирів була й дитина, це дівчинка 2011 року народження, яку ми перенаправили до Тернополя", - розповів лікар.

Що передувало: На Тернопільщині вранці 14 липня автобус з 40 паломниками потрапив у ДТП.