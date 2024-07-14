ДТП с автобусом на Тернопольщине: в больницы доставили около 30 человек

После ДТП с автобусом на Тернопольщине в больницы области доставлены около 30 человек.

Источник: представитель полиции Тернопольской области Сергей Крета в эфире Суспільне.Студия, медицинский директор Теребовлянской больницы Богдан Куликовский в комментарии Суспільне

Прямая речь Креты: "На сегодняшний момент (около 13 часов – ред.) в больницы области доставлено около 30-ти человек, которые находились в этом автобусе. Единственное, что хорошо в этой ситуации, что люди не получили тяжелых травм, только 2 человека с переломами различной тяжести доставлены в больницы, остальные 28 человек имеют незначительные травмы, им оказывают медицинскую помощь в нескольких больницах – это Козова, Теребовля, Тернополь и Бережаны.

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Другие паломники, а именно 11 человек, которые находились в автобусе, себя хорошо чувствуют, им предоставили возможность поехать в Марийский духовный центр помолиться на паломничестве, на которое они собственно и ехали".

Детали: Спикер отметил, что автобус был организован во Львовской области, паломники почти все из Львовщины, водитель также из Бродов.

Как рассказал Крета, водитель утверждает, что в автобусе произошла техническая неисправность, возможно связанная с тормозными колонками. Это проверит экспертиза.

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Водитель сильно не травмировался, рассказал спикер. Он также сообщил, что автобус не был перегружен.

В свою очередь, медицинский директор Теребовлянской больницы Богдан Куликовский рассказал Суспільному, что в их заведение за помощью обратились 19 человек, из них 5 были госпитализированы.

"У большинства травмированных – переломы, в частности ребер, конечностей. Состояние средней тяжести. Среди пассажиров был и ребенок, это девочка 2011 года рождения, которую мы перенаправили в Тернополь", - рассказал врач.

Что предшествовало: На Тернопольщине утром 14 июля автобус с 40 паломниками попал в ДТП.