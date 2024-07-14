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У Міноборони уточнили, коли треба проходити ВЛК: не при оновленні даних

Катерина ТищенкоНеділя, 14 липня 2024, 21:26
У Міноборони уточнили, коли треба проходити ВЛК: не при оновленні даних
ілюстративне фото: Київський обласний ТЦК та СП в Facebook

У Міноборони наголосили, що при оновленні даних військовозобов'язаними проходження військово-лікарської комісії не вимагається, воно необхідне лише після отримання повістки на проходження ВЛК. 

Джерело: Міністерство оборони

Деталі: Міністерство опублікувало роз'яснення у зв'язку з поширенням неточної інформації у деяких телеграм-каналах та інших інформаційних ресурсах щодо штрафів за оновлення даних без проходження військово-лікарської комісії. 

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Дослівно: "Наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби. 

Міністерство оборони підкреслює, що при поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії". 

Що передувало: Раніше в неділю директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк заявив, що неоновлення даних і непроходження ВЛК – це окремі правопорушення, за які мають накладатися окремі штрафи.

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"Законом передбачено, що оновлення даних громадянами – це окремий вид військового обов'язку. Крім того, в статтю 21 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію додано ще один обов'язок громадян – проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби. Таким чином, це два різні так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи", – зазначив Андрусяк.

Теми: військовий облікмобілізаціяМіноборони
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