В Минобороны уточнили, когда надо проходить ВВК: не при обновлении данных

В Минобороны отметили, что при обновлении данных военнообязанными прохождение военно-врачебной комиссии не требуется, оно необходимо только после получения повестки на прохождение ВВК.

Источник: Министерство обороны

Детали: Министерство опубликовало разъяснение в связи с распространением неточной информации в некоторых телеграмм-каналах и других информационных ресурсах в отношении штрафов за обновление данных без прохождения военно-врачебной комиссии.

Реклама:

Дословно: "Сейчас законодательством Украины предусмотрены отдельные виды воинской обязанности, в частности обновление данных и прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы.

Министерство обороны подчеркивает, что при обновлении данных прохождения военно-врачебной комиссии не требуется. Прохождение ВВК необходимо только после получения повестки на прохождение военно-врачебной комиссии".

Что предшествовало: Ранее в воскресенье директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк заявил, что необновление данных и непрохождение ВВК – это отдельные правонарушения, за которые должны накладываться отдельные штрафы.

ВИДЕО ДНЯ

"Законом предусмотрено, что обновление данных гражданами – это отдельный вид воинской обязанности. Кроме того, в статью 21 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации добавлена еще одна обязанность граждан – прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы. Таким образом, это два разных так называемых выполнения воинской обязанности. Законодательством предусмотрено, что за отдельные правонарушения должны накладываться отдельные штрафы", – отметил Андрусяк.