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Окупанти заборонили в’їзд до 15-кілометрової зони берега Дніпра на Херсонщині – спротив

Ольга Глущенко Понеділок, 15 липня 2024, 02:40
Окупанти заборонили в’їзд до 15-кілометрової зони берега Дніпра на Херсонщині – спротив
ілюстративне фото Getty Images

За даними спротиву, росіяни заборонили в’їзд місцевим жителям до 15-кілометрової зони берега Дніпра на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Відповідний наказ опублікували від імені Владіміра Сальдо, який виконує роль місцевого губернатора.

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Наказ вступає в дію з 1 серпня у Каховському районі, а з 1 вересня вздовж всього лівобережжя Херсонщини".

Деталі: У спротиві додають, що згідно з наказом в’їзд можливий лише у випадку "спецдозволу" окупантів.

Також у ЦНС нагадують, що раніше ворог провів депортацію місцевих жителів у більшості окупованих пунктів у визначеній зоні.

Теми: Херсонська областьДніпроокупація
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