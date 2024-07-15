Окупанти заборонили в’їзд до 15-кілометрової зони берега Дніпра на Херсонщині – спротив
Понеділок, 15 липня 2024, 02:40
За даними спротиву, росіяни заборонили в’їзд місцевим жителям до 15-кілометрової зони берега Дніпра на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.
Джерело: ЦНС
Дослівно: "Відповідний наказ опублікували від імені Владіміра Сальдо, який виконує роль місцевого губернатора.
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Наказ вступає в дію з 1 серпня у Каховському районі, а з 1 вересня вздовж всього лівобережжя Херсонщини".
Деталі: У спротиві додають, що згідно з наказом в’їзд можливий лише у випадку "спецдозволу" окупантів.
Також у ЦНС нагадують, що раніше ворог провів депортацію місцевих жителів у більшості окупованих пунктів у визначеній зоні.