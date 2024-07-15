Оккупанты запретили въезд в 15-километровую зону берега Днепра на Херсонщине – сопротивление

По данным сопротивления, россияне запретили въезд местным жителям в 15-километровую зону берега Днепра на временно оккупированных территориях Херсонщины.

Источник: ЦНС

Дословно: "Соответствующий приказ опубликовали от имени Владимира Сальдо, который выполняет роль местного губернатора.

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Приказ вступает в действие с 1 августа в Каховском районе, а с 1 сентября вдоль всего левобережья Херсонщины".

Детали: В сопротивлении добавляют, что согласно приказу въезд возможен только в случае "спецразрешения" оккупантов.

Также в ЦНС напоминают, что ранее враг провел депортацию местных жителей в большинстве оккупированных пунктов в определенной зоне.