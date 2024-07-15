Росія залучила до бойових дій недоукомплектовані підрозділи з резерву – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що військове командування Росії залучило до бойових дій недостатньо оснащені та недоукомплектовані підрозділи з оперативного резерву для підтримки штурмових атак на сході України.

Джерело: ISW

Дослівно зі звіту: "Російське військове командування, можливо, залучило до бойових дій недостатньо оснащені підрозділи, які спочатку мали діяти як оперативний резерв, можливо, через обмеження російської оборонно-промислової бази (ОПБ) або зусилля, спрямовані на посилення поточних російських шліфувальних атак в Україні".

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Деталі: В огляді зазначають, що український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 13 липня, що російське військове командування має намір сформувати 27-му мотострілецьку дивізію (2-га загальновійськова армія, Центральний військовий округ) як оперативний резерв Центрального угруповання військ (командування, яке наразі керує російськими наступальними операціями на Авдіївському та Торецькому напрямках), який може бути введений в бій у разі розвитку українського контрнаступу на Авдіївському напрямку або російського наступу на Торецькому напрямку.

Машовець заявив, що російське військове командування, однак, перекинуло 433-й мотострілецький полк 27-ї мотострілецької дивізії, який укомплектований деградованими залишками 21-ї мотострілецької бригади, в район на північний захід від Авдіївки до повного відновлення її боєздатності.

Оглядач додав, що російське військове командування достроково перекинуло 506-й і 589-й мотострілецькі полки на Торецький напрямок ще до того, як підрозділи досягли "запланованих термінів".

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У березні 2024 року Машовець заявляв, що російське військове командування планувало оснастити частини 27-ї мотострілецької дивізії лише до 87 відсотків від необхідної кількості озброєння та техніки, і що російське військове командування планувало підготувати 433-й, 506-й та 598-й мотострілецькі полки до бою наприкінці весни або на початку літа 2024 року.

В огляді вказують, що вперше ISW помітив повідомлення про те, що частини 27-ї мотострілецької дивізії діяли під Авдіївкою у квітні 2024 року та під Торецьком на початку липня 2024 року.

Зауваження Машовця від 14 липня про те, що ці полки були розгорнуті для ведення бойових дій раніше, ніж планувалося, може свідчити про те, що російське військове командування відстало від запланованого графіку укомплектування та озброєння і не змогло оснастити ці підрозділи до цільової позначки у 87 відсотків.

ISW раніше оцінював, що поточні зусилля Росії з розгортання збройних сил створюють незначну кількість додаткових сил, які не відразу відправляються на фронт як підкріплення, яке Росія може використовувати для поступового створення оперативних резервів, але навряд чи російські ДШБ здатні повністю забезпечити свої резерви.

Разом з тим, припускають експерти, російське військове командування, можливо, також розгорнуло ці підрозділи раніше, щоб підтримати триваючі штурмові дії російських сил на сході України.

Ключові висновки ISW за 14 липня: