Росіяни вранці обстріляли Херсонщину − поранили 2 людей

Російські загарбники вранці 15 липня обстрілювали та атакували безпілотниками Херсонську область − поранили двох цивільних у Садовому та Кізомисі.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "З самого ранку російські війська бʼють по Херсонщині. У селі Садове окупанти атакували житловий будинок, внаслідок чого постраждала 70-річна жінка. Також ворог вдарив з безпілотника по цивільній автівці у Кізомисі. Через це тяжкі травми дістав 71-річний місцевий житель".

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Деталі: Повідомляється, що у чоловіка діагностували вибухову травму та поранення голови. Його шпиталізували, медики борються за його життя.



Жінка дістала вибухову травму та поранення ноги. Їй надали допомогу на місці.



