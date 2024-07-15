Россияне утром обстреляли Херсонскую область − ранили 2 человека
Понедельник, 15 июля 2024, 08:44
Российские захватчики утром 15 июля обстреливали и атаковали беспилотниками Херсонскую область − ранили двух гражданских в Садовом и Кизомысе.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "С самого утра российские войска бьют по Херсонской области. В селе Садовое оккупанты атаковали жилой дом, в результате чего пострадала 70-летняя женщина. Также враг ударил с беспилотника по гражданской машине в Кизомысе. Из-за этого тяжелые травмы получил 71-летний местный житель".
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Детали: Сообщается, что у мужчины диагностировали взрывную травму и ранение головы. Его госпитализировали, медики борются за его жизнь.
Женщина получила взрывную травму и ранение ноги. Ей оказали помощь на месте.