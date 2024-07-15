На Одещині прикордонник застрелив військового-дезертира, який напав на нього – джерело

В Одеській області здійснено напад на прикордонний наряд, який був на чергуванні, одного зі зловмисників було застрелено.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", джерело УП в правоохоронних органах

Деталі: Як повідомив офіцер ДПСУ, ввечері 14 липня у населеному пункті Мар'янівка (15 кілометрів від кордону з Молдовою –ред.) прикордонники зупинили транспортний засіб, у якому окрім водія перебували ще 4 людей.

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Двоє осіб почали тікати в різні напрямки, а згодом один із цих двох у ході його пошуку напав на військовослужбовця. Для збереження свого життя прикордонник був вимушений застосувати зброю, наголошує Демченко.

Правоохоронець здійснив попереджувальні постріли та у напрямку нападника. Лікарі швидкої допомоги, яких викликали на місце, зафікували смерть правопорушника, а також факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця.

Пряма мова Демченка: "Інформація, яка почала ширитися на окремих ресурсах про те, що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета навздогін втікачу, не відповідає дійсності.

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За цим фактом повідомлено ДБР, інші правоохоронні органи та підрозділи прокуратури. Тривають невідкладні слідчі дії. Військовослужбовців не затримували.

Відзначу, на жаль, це вже не перший випадок нападу на прикордонний наряд порушниками, в результаті яких військовослужбовці вимушені застосовувати зброю для збереження свого життя та здоров’я".

Додатково: За даними джерела УП в правоохоронних органах, втікачами були четверо військовослужбовців-дезертирів.

Оновлено: Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця, який намагався нелегально перетнути україно-молдавський кордон.