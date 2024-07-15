ДБР повідомило деталі втечі дезертирів та нападу на прикордонника на Одещині
Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця, який намагався нелегально перетнути україно-молдавський кордон.
Джерело: пресслужба ДБР
Деталі: За оперативними даними, 14 липня 2024 року у Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагались пішки перейти до Республіки Молдова. Для того, аби під’їхати до кордону, втікачі найняли таксі.
Під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх та затримали. Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись утекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника.
Дослівно ДБР: "Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події.
Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки...
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону".
Що передувало: Речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" повідомив, що в Одеській області невідомі здійснили напад на прикордонний наряд, який був на чергуванні, одного зі зловмисників було застрелено.
Водночас джерело УП в правоохоронних органах повідомило, що втікачами, яких зупигили прикордонники, були четверо військовослужбовців-дезертирів.