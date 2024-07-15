ДБР повідомило деталі втечі дезертирів та нападу на прикордонника на Одещині

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця, який намагався нелегально перетнути україно-молдавський кордон.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За оперативними даними, 14 липня 2024 року у Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагались пішки перейти до Республіки Молдова. Для того, аби під’їхати до кордону, втікачі найняли таксі.

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Під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх та затримали. Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись утекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника.

Дослівно ДБР: "Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки...

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Що передувало: Речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" повідомив, що в Одеській області невідомі здійснили напад на прикордонний наряд, який був на чергуванні, одного зі зловмисників було застрелено.

Водночас джерело УП в правоохоронних органах повідомило, що втікачами, яких зупигили прикордонники, були четверо військовослужбовців-дезертирів.