В Одесской области пограничник застрелил напавшего на него военного-дезертира – источник

В Одесской области совершено нападение на пограничный наряд, который был на дежурстве, один из злоумышленников был застрелен.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", источник УП в правоохранительных органах

Детали: Как сообщил офицер ГПСУ, вечером 14 июля в населенном пункте Марьяновка (15 километров от границы с Молдовой -ред.) пограничники остановили транспортное средство, в котором кроме водителя находились еще 4 человека.

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Двое мужчин начали убегать в разные направления, а затем один из этих двух в ходе его поиска напал на военнослужащего. Для сохранения своей жизни пограничник был вынужден применить оружие, отмечает Демченко.

Правоохранитель совершил предупредительные выстрелы и в направлении нападающего. Врачи скорой помощи, которых вызвали на место, зафиксировали смерть правонарушителя, а также факт телесных повреждений у военнослужащего.

Прямая речь Демченко: "Информация, которая начала распространяться на отдельных ресурсах о том, что пограничник открыл стрельбу из пистолета вдогонку беглецу, не соответствует действительности.

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По данному факту сообщено ГБР, другие правоохранительные органы и подразделения прокуратуры. Продолжаются неотложные следственные действия. Военнослужащих не задерживали.

Отмечу, к сожалению, это уже не первый случай нападения на пограничный наряд нарушителями, в результате которых военнослужащие вынуждены применять оружие для сохранения своей жизни и здоровья".

Дополнительно: По данным источника УП в правоохранительных органах, беглецами были четверо военнослужащих-дезертиров.

Обновлено: Работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту гибели военнослужащего, который пытался нелегально пересечь украино-молдавскую границу.