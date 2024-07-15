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ГБР сообщило детали побега дезертиров и нападения на пограничника в Одесской области

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 июля 2024, 11:01
ГБР сообщило детали побега дезертиров и нападения на пограничника в Одесской области
фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту гибели военнослужащего, который пытался нелегально пересечь украино-молдавскую границу.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По оперативным данным, 14 июля 2024 года в Захаровском районе Одесской области четверо военнослужащих сбежали из учебной части и пытались пешком перейти в Республику Молдова. Для того, чтобы подъехать к границе, беглецы наняли такси.

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При попытке перехода границы пограничники заметили их и задержали. Один из беглецов напал на пограничника, пытаясь убежать. В ответ тот применил табельное оружие и застрелил нападавшего.

Дословно ГБР: "Продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия...

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Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона".

Что предшествовало: Спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что в Одесской области неизвестные совершили нападение на пограничный наряд, который был на дежурстве, один из злоумышленников был застрелен.

В то же время источник УП в правоохранительных органах сообщил, что беглецами, которых останавливали пограничники, были четверо военнослужащих-дезертиров.

Темы: Одесская областьПограничная службауклонистыГБР
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