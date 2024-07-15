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З'явилися нові деталі у ДТП з керівником детективів БЕБ

Михайло Ткач, Альона Мазуренко Понеділок, 15 липня 2024, 11:29
З'явилися нові деталі у ДТП з керівником детективів БЕБ
фото: Нацполіція

За даними джерел УП, керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук 14 липня в'їхав у авто, яке зупинилося через ДТП та його пасажирку. Жінку госпіталізували із травматичною ампутацією нижніх кінцівок.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП у правоохоронних органах

Деталі: За словами співрозмовників УП, у неділю на Столичному шосе авто марки "Dodge" зупинилося через технічну несправність в межах 4 смуги проїзної частини.

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У цей час із "Dodge" дотично зіткнувся автомобіль "ВАЗ". Після цього водій "Dodge" та пасажирка авто (Безрук А..О та Безрук К.О. (жінка)) вийшли з салону та перебували біля задньої частини транспортного засобу.

Приблизно об 11 год. 23 хвилини керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук за кермом "Toyota Camry", який рухався в межах 4-ї смуги проїзної частині Столичного Шосе, здійснив наїзд на нерухомий "Dodge" та пішохода Кристіну Безрук, яка у той час була на проїзній частині.

За даними джерел УП, в результаті ДТП, Кристіну Безрук з діагнозом "травматична ампутація нижніх кінцівок" та водія Toyota Ткачука госпіталізували до лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР.

Нагадаємо: 

  • 14 липня стало відомо, що керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук став учасником ДТП у Києві, його госпіталізували.
  • За даними джерела УП в правоохоронних органах, прилад "Драгер" на місці ДТП показав, що Ткачук був тверезим. Також він добровільно здав зразки на дослідження. Матеріали справи будуть передані в Державне бюро розслідувань.

Теми: БЕБДТПКиїв
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