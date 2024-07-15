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Появились новые детали в ДТП с руководителем детективов БЭБ

Михаил Ткач, Алена МазуренкоПонедельник, 15 июля 2024, 11:29
Появились новые детали в ДТП с руководителем детективов БЭБ
фото: Нацполиция

По данным источников УП, руководитель детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук 14 июля въехал в авто, которое остановилось из-за ДТП и его пассажирку. Женщину госпитализировали с травматической ампутацией нижних конечностей.

Источник: информированные собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: По словам собеседников УП, в воскресенье на Столичном шоссе авто марки "Dodge" остановилось из-за технической неисправности в пределах 4 полосы проезжей части.

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В это время с "Dodge" вплотную столкнулся автомобиль "ВАЗ". После этого водитель "Dodge" и пассажирка авто (Безрук А..О и Безрук К.О. (женщина)) вышли из салона и находились возле задней части транспортного средства.

Примерно в 11 час. 23 минуты руководитель детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук за рулем "Toyota Camry", который двигался в пределах 4-й полосы проезжей части Столичного Шоссе, совершил наезд на неподвижный "Dodge" и пешехода Кристину Безрук, которая в то время была на проезжей части.

По данным источников УП, в результате ДТП, Кристину Безрук с диагнозом "травматическая ампутация нижних конечностей" и водителя Toyota Ткачука госпитализировали в больницу.

ВИДЕО ДНЯ

Досудебное расследование осуществляют следователи ГБР.

Напомним:

  • 14 июля стало известно, что руководитель детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук стал участником ДТП в Киеве, его госпитализировали.
  • По данным источника УП в правоохранительных органах, прибор "Драгер" на месте ДТП показал, что Ткачук был трезвым. Также он добровольно сдал образцы на исследование. Материалы дела будут переданы в Государственное бюро расследований.

Темы: БЭБДТПКиев
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