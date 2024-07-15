Зеленський про можливі перестановки в Кабміні: Ми займаємося цим процесом

Президент Володимир Зеленський заявив, що з окремими міністрами, включно із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, проговорюють можливі кадрові зміни в Кабінеті міністрів.

Джерело: Зеленський під час спілкування із журналістами

Деталі: У президента запитали, чи варто найближчим часом очікувати заміну Шмигаля, чи великих ротацій в уряді.

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Пряма мова Зеленського: "Що стосується урядових змін, якщо вони будуть, якщо вони стануться, то обов’язково ви будете про це знати. Ми не можемо говорити просто про заміну прем’єр-міністра. Це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді. Напевне можуть бути. Ми займаємося цим процесом".

Ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни".

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