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Зеленський про можливі перестановки в Кабміні: Ми займаємося цим процесом

Олександр ШумілінПонеділок, 15 липня 2024, 14:44
Зеленський про можливі перестановки в Кабміні: Ми займаємося цим процесом
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що з окремими міністрами, включно із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, проговорюють можливі кадрові зміни в Кабінеті міністрів.

Джерело: Зеленський під час спілкування із журналістами

Деталі: У президента запитали, чи варто найближчим часом очікувати заміну Шмигаля, чи великих ротацій в уряді.

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Пряма мова Зеленського: "Що стосується урядових змін, якщо вони будуть, якщо вони стануться, то обов’язково ви будете про це знати. Ми не можемо говорити просто про заміну прем’єр-міністра. Це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді. Напевне можуть бути. Ми займаємося цим процесом".    

Ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни".

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Передісторія:

  • На початку липня співрозмовники УП в оточенні президента Володимира Зеленського розповіли, що він "втомився" від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і ймовірно планує звільнити його.  
  • Станом на початок липня перша віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко є єдиною кандидатурою, яку всерйоз обговорюють як потенційну заміну премєра Дениса Шмигаля.

Теми: ЗеленськийКабінет міністрів
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