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Зеленский о возможных перестановках в Кабмине: Мы занимаемся этим процессом

Александр ШумилинПонедельник, 15 июля 2024, 14:44
Зеленский о возможных перестановках в Кабмине: Мы занимаемся этим процессом
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что с отдельными министрами, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля, проговаривают возможные кадровые изменения в Кабинете министров.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами

Детали: У президента спросили, стоит ли в ближайшее время ожидать замену Шмыгаля, или больших ротаций в правительстве.

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Прямая речь Зеленского: "Что касается правительственных изменений, если они будут, если они произойдут, то обязательно вы будете об этом знать. Мы не можем говорить просто о замене премьер-министра. Это говорит о том, что могут быть изменения в правительстве. Наверняка могут быть. Мы занимаемся этим процессом".   

Мы проговариваем с некоторыми министрами те или иные изменения".

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Предыстория:

  • В начале июля собеседники УП в окружении президента Владимира Зеленского рассказали, что он "устал" от премьер-министра Дениса Шмыгаля и вероятно планирует уволить его.   
  • По состоянию на начало июля первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко является единственной кандидатурой, которую всерьез обсуждают как потенциальную замену премьера Дениса Шмыгаля.

Темы: ЗеленскийКабинет министров
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