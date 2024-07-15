Зеленский о возможных перестановках в Кабмине: Мы занимаемся этим процессом

Президент Владимир Зеленский заявил, что с отдельными министрами, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля, проговаривают возможные кадровые изменения в Кабинете министров.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами

Детали: У президента спросили, стоит ли в ближайшее время ожидать замену Шмыгаля, или больших ротаций в правительстве.

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Прямая речь Зеленского: "Что касается правительственных изменений, если они будут, если они произойдут, то обязательно вы будете об этом знать. Мы не можем говорить просто о замене премьер-министра. Это говорит о том, что могут быть изменения в правительстве. Наверняка могут быть. Мы занимаемся этим процессом".

Мы проговариваем с некоторыми министрами те или иные изменения".

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