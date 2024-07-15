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Зеленський: Мобілізація йде за планом, але майданчиків для підготовки недостатньо

Анастасія ПроцПонеділок, 15 липня 2024, 15:24
Зеленський: Мобілізація йде за планом, але майданчиків для підготовки недостатньо
Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що мобілізаційна кампанія в Україні йде за планом, однак тренувальних баз недостатньо. 

Джерело: Зеленський під час спілкування із журналістами

Деталі: У президента запитали, як він оцінює мобілізаційну кампанію в Україні після двох місяців з набуття чинності нового мобілізаційного закону.

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Пряма мова Зеленського: "Військові кажуть, що все йде згідно з їхнім планом. Що стосується тренувальних майданчиків, то їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном — так, і це одне з рішень двосторонньої угоди з Польщею".

Передісторія:

  • Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про мобілізацію. 18 травня документ набув чинності. Закон встановлює, що мобілізації підлягають військовозобов'язані від 25 до 60 років. Згідно з документом, вони мають оновити дані в ТЦК упродовж 60 днів із дня набрання чинності законом, тобто до 18 липня. 
  • Після чого до військовозобов‘язаних, які не оновили дані, можуть застосовуватися штрафні санкції.
  • У червні повідомлялося, що Міністерство оборони не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів,  крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024 року.
  • 14 липня у Міноборони наголосили, що військовозобов'язані громадяни, які не оновили свої дані до 16 липня, можуть отримати штрафи від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень, також окремий штраф можна отримати за непроходження ВЛК.
  • Київська адміністрація заявила, що столичні ЦНАПи задіяли максимальний ресурс для роботи з відвідувачами, оскільки наразі значно зросла кількість звернень від військовозобов’язаних, які мають оновити свої дані до 16 липня.  

Теми: Зеленськиймобілізація
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