Зеленський: Мобілізація йде за планом, але майданчиків для підготовки недостатньо

Президент Володимир Зеленський заявив, що мобілізаційна кампанія в Україні йде за планом, однак тренувальних баз недостатньо.

Джерело: Зеленський під час спілкування із журналістами

Деталі: У президента запитали, як він оцінює мобілізаційну кампанію в Україні після двох місяців з набуття чинності нового мобілізаційного закону.

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Пряма мова Зеленського: "Військові кажуть, що все йде згідно з їхнім планом. Що стосується тренувальних майданчиків, то їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном — так, і це одне з рішень двосторонньої угоди з Польщею".

Передісторія: