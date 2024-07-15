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Зеленский: Мобилизация идет по плану, но площадок для подготовки недостаточно

Анастасия ПроцПонедельник, 15 июля 2024, 15:24
Зеленский: Мобилизация идет по плану, но площадок для подготовки недостаточно
Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что мобилизационная кампания в Украине идет по плану, однако тренировочных баз недостаточно.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами

Детали: У президента спросили, как он оценивает мобилизационную кампанию в Украине после двух месяцев со вступления в силу нового мобилизационного закона.

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Прямая речь Зеленского: "Военные говорят, что все идет согласно их плану. Что касается тренировочных площадок, то их недостаточно. Что касается, можно ли их расширить, уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за рубежом — да, и это одно из решений двустороннего соглашения с Польшей".

Предыстория:

  • Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации. 18 мая документ вступил в силу. Закон устанавливает, что мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет. Согласно документу, они должны обновить данные в ТЦК в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, то есть до 18 июля. 
  • После чего к военнообязанным, которые не обновили данные, могут применяться штрафные санкции.
  • В июне сообщалось, что Министерство обороны не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней, крайней датой обновления данных остается 16 июля 2024 года.
  • 14 июля в Минобороны заявили, что военнообязанные граждане, которые не обновили свои данные до 16 июля, могут получить штрафы от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен, также отдельный штраф можно получить за непрохождение ВВК.
  • Киевская администрация заявила, что столичные ЦПАУ задействовали максимальный ресурс для работы с посетителями, поскольку сейчас значительно возросло количество обращений от военнообязанных, которые должны обновить свои данные до 16 июля.

Темы: Зеленскиймобилизация
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