Зеленский: Мобилизация идет по плану, но площадок для подготовки недостаточно

Президент Владимир Зеленский заявил, что мобилизационная кампания в Украине идет по плану, однако тренировочных баз недостаточно.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами

Детали: У президента спросили, как он оценивает мобилизационную кампанию в Украине после двух месяцев со вступления в силу нового мобилизационного закона.

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Прямая речь Зеленского: "Военные говорят, что все идет согласно их плану. Что касается тренировочных площадок, то их недостаточно. Что касается, можно ли их расширить, уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за рубежом — да, и это одно из решений двустороннего соглашения с Польшей".

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