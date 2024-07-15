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Зеленський про наступ РФ з півночі: Буданов пояснив, що його не так зрозуміли

Станіслав ПогоріловПонеділок, 15 липня 2024, 15:43
Зеленський про наступ РФ з півночі: Буданов пояснив, що його не так зрозуміли
Володимир Зеленський, фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву очільника ГУР Кирила Буданова щодо того, що у найближчі місяці Росія спробує атакувати територію України з півночі.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами 15 липня

Пряма мова Зеленського: "Я подзвонив після цієї заяви (щодо наступу РФ – ред.) генералу Буданову. І він сказав, що трішки не так його зрозуміли".

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Деталі: Зеленський пояснив, що він і військове керівництво вважають, що на Харківщині зроблена серйозна робота, щоби унеможливити потужний наступ РФ з півночі.

За його словами, ЗСУ зупинили на цьому напрямку стягнуті з різних ділянок російські війська, і це унеможливило наявність сильного угрупування з іншого боку. "Це те, що я маю від розвідок різних нашої держави", - зазначив президент.  

Нагадаємо: 13 липня Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов у інтерв’ю NV заявив, що у найближчі місяці Росія спробує атакувати територію України з півночі.

Теми: ЗеленськийБудановРосіявійна
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